به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر کل هواشناسی استان گفت: از امروز تا روز دوشنبه جو غالب استان صاف تا قسمتی ابری در برخی مناطق افزایش ابر و سپس تا پایان هفته صاف تا کمی ابری گاهی همراه با افزایش سرعت وزش باد و عبار محلی پیش بینی می‌شود.

علی کرمی با بیان اینکه به لحاظ دمایی تغیررات دمایی اندک و همچنان تا اواسط هفته آینده ماندگاری هوای گرم مورد انتظار است افزود: از اواسط هفته به تدریج با شیب ملایم کاهش دما پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: فردا آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی مناطق افزایش ابر، گاهی افزایش سرعت ورزش باد و غبار پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی استان گفت: در بیست و چهار ساعت اخیر لیشتر با بیشینه دمایی ۴۵ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۱۷ درجه سانتی گراد خنک‌ترین نقطه استان بوده است.