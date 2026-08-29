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این طرح با حمایت صددرصدی بنیاد علوی و با هدف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و محرومیتزدایی در مناطق روستایی با اعتبار 32 میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار شهرستان ششتمد گفت:این نیروگاه زمینه تأمین برق پایدار چاه عمیق کشاورزی را فراهم کرده و بهبود معیشت بهرهبرداران را به همراه خواهد داشت.
حسین فیضآبادی افزود: تعداد بهرهبرداران مستقیم این نیروگاه ۱۶ نفر اعلام شده است و این طرح علاوه بر کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق، نقش مؤثری در کاهش مصرف سوختهای فسیلی و حفظ محیطزیست ایفا خواهد کرد.
فیضآبادی خاطرنشان کرد: بنیاد علوی پیش از این نیز طرح های متعددی در حوزه اشتغالزایی و زیرساختهای روستایی در این منطقه اجرا کرده است و افتتاح این نیروگاه، گامی دیگر در راستای حمایت از مناطق کمتر برخوردار محسوب میشود.
فرماندار ششتمد در پایان با قدردانی از تمامی دستاندرکاران اجرای این طرح، ابراز امیدواری کرد که با تداوم چنین طرحهایی، شاهد تحول چشمگیری در زیرساختهای انرژی و معیشت روستاییان شهرستان باشیم.