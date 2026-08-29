یک فروند بالگرد نظامی بلک‌هاوک در مکزیک دچار حادثه شد و هر ۷ خدمه آن زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، صفحه «آر تی» در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدیویی، از وقوع حادثه برای یک فروند بالگرد نظامی بلک‌هاوک در شهر دورانگو در مکزیک خبر داد.

این بالگرد، هفت سرنشین داشته است که دچار آسیب دیدگی سطحی شده‌اند.

جزئیات بیشتری درباره علت این حادثه منتشر نشده است و دلیل سقوط این بالگرد نظامی در دست بررسی است. مدتی پیش هم این مدل از بالگرد نظامی بلک هاوک آمریکایی سقوط کرده بود.