مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: در استان ما یک میلیون و ۷۲۶ هزار خانوار معادل پنج میلیون و ۳۹۴ هزار نفر تحت پوشش طرح کالابرگ هستند و ماهیانه ۵.۳ همت اعتبار در این زمینه به مردم استان پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از کاهش ۳۰ درصدی حوادث ناشی از کار خبر داد و گفت: این موضوع با فعال‌سازی کمیته‌های حفاظت فنی و انجام ٢١۴٣ مورد نظارت بر کمیته‌های ایمنی کارگاهی محقق شده است؛ همچنین ۱۹ هزار و ۶۵۶ مورد بازرسی در حوزه نظارت بر ایمنی و اجرای قانون کار و مسائل حقوق کارگری انجام شده است.

مجتبی ظفری‌پور با اشاره به عملکرد و برنامه‌های این اداره، اظهار کرد: در حوزه تعاون، امسال در جشنواره تعاونی‌های برتر، ۵ تعاونی از خوزستان به عنوان تعاونی برتر ملی انتخاب شدند که شامل تعاونی رحمت تجارت در حوزه کشاورزی، تولید برنج و صادرات به روسیه، تعاونی صنایع‌دستی هجران با اشتغال‌زایی ۷۰۰ خانم در دشت‌آزادگان و صادرات به عراق، تعاونی عمرانی استان، تعاونی دهیاری بخش مرکزی دزفول و تعاونی کارکنان گمرک می‌شوند؛ اینها نشان‌دهنده این است که اقدامات خوبی در بخش تعاون درحال انجام است. همچنین ۳۶ میلیون دلار صادرات توسط تعاونی‌های مرزنشینان استان انجام شده است و در این زمینه جزو مقام‌های برتر کشور هستیم.

وی افزود: در یک سال اخیر، ۲۴ میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض به تعاونی‌های کوچک و بیش از یک همت تسهیلات اشتغال‌زایی به شرکت‌های تعاونی پرداخت شده است. در حوزه اشتغال نیز ۳.۵ همت تسهیلات اشتغال‌زایی در سطح استان توزیع و ۳۲۶ میلیارد تومان تسهیلات به ٢٠٣٠ طرح مشاغل خانگی پرداخت شده است.

جذب ۴۵۹ میلیارد تومان اعتبار برای مشاغل خانگی

ظفری‌پور با اشاره به اعتبارات امسال بیان کرد: امسال ۴۵۹ میلیارد تومان اعتبار شامل ۲۰۰ میلیارد تومان استانی و ۲۵۹ میلیارد تومان ملی برای مشاغل خانگی جذب شده است که به‌صورت تسهیلات قرض‌الحسنه به طرح‌های دارای پروانه پرداخت می‌شود.

کاهش ۳۰ درصدی حوادث ناشی از کار و جلوگیری از بیکاری ۴۰ هزار نفر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به سیاست‌های فعال حوزه کار، گفت: دولت در کنار تسهیلاتی که برای حفظ و ایجاد اشتغال ارائه می‌دهد، یکسری یارانه‌ها نیز در نظر گرفته است. یکی از این طرح‌ها، «یارانه دستمزد» است که به کارگاه‌های واقع در مناطق محروم استان تعلق می‌گیرد و بخشی از دستمزد کارگر توسط دولت به کارفرمایی که شرایط دریافت یارانه را دارد، پرداخت می‌شود تا اشتغال کارگر حفظ شود.

وی افزود: طرح دیگر، «مشوق بیمه‌ای» است که به کارفرمایانی تعلق می‌گیرد که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار را که دوره کارورزی وزارت کار را گذرانده‌اند، به مدت یک سال به کار گیرند. در این طرح، حق بیمه سهم کارفرما به‌مدت یک سال به‌صورت مستقیم توسط وزارت کار به حساب کارفرما پرداخت می‌شود.

ظفری‌پور در ادامه بیان کرد: خوزستان در حوزه سیاست‌های فعال بازار کار از جمله یارانه دستمزد و مشوق‌های بیمه‌ای در سطح کشور، رتبه برتر شده است. یکی از بخش‌های مهم، بحث نظارت بر اجرای این طرح‌هاست. ما نباید تسهیلات را بدهیم و رها کنیم، بلکه باید بر نحوه اجرا و اثربخشی آنها نظارت مستمر داشته باشیم. در سال گذشته، ۲ هزار و ۷۸۵ طرح مشاغل خانگی و ۶۵ طرح کارفرمایی توسط کمیته نظارت استانی بازدید و نظارت شده‌اند تا اطمینان حاصل شود که تسهیلات پرداختی منجر به اشتغال واقعی شده و انحرافی در آن رخ نداده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به جزییات طرح‌های کالابرگ در استان، اظهار کرد: در حوزه کالابرگ، تقریباً چهار طرح فعال داریم. نخست، طرح کالابرگ عمومی است که به هر نفر یک میلیون تومان پرداخت می‌شود. در خوزستان، یک میلیون و ۷۲۶ هزار خانوار معادل پنج میلیون و ۳۹۴ هزار نفر تحت پوشش این طرح هستند و ماهیانه ۵.۳ همت اعتبار کالابرگ به مردم استان پرداخت می‌شود.

وی افزود: بیش از ۴۳ هزار فروشگاه در خوزستان به طرح کالابرگ متصل هستند و استان از این حیث، رتبه سوم کشور را دارد و پس از استان‌های تهران و خراسان رضوی، بیشترین پایانه‌های فروشگاهی متصل به طرح را داراست؛ خوشبختانه بیش از ۹۹ درصد از افراد تحت پوشش، به‌طور متوسط ماهیانه از اعتبار خود استفاده می‌کنند.

طرح یسنا؛ کمک به مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال

ظفری‌پور با اشاره به طرح دیگر، گفت: طرح «یسنا» به مادران باردار یا دارای فرزند زیر دو سال در دهک‌های یک تا پنج، مبلغی را به‌عنوان حمایت تغذیه‌ای پرداخت می‌کند. طرح دیگری نیز برای رفع سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال اجرا می‌شود که مراکز بهداشت، کودکان مشمول را معرفی می‌کنند و ما ماهیانه یارانه مختص این کودکان را پرداخت می‌کنیم.

کارت امید مادر؛ دو میلیون تومان ماهیانه برای مادران دارای نوزاد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به طرح «کارت امید مادر»، بیان کرد: از ابتدای امسال، ماهیانه به کارت بانکی مادرانی که فرزندشان متولد می‌شود، دو میلیون تومان واریز می‌شود. این طرح هیچ محدودیت دهکی ندارد و شامل همه مادران دارای نوزاد است و این مبلغ صرفاً برای تغذیه و مسائل بهداشتی مادر و کودک اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به اقدامات حوزه کارگری در استان، اظهار کرد: در یک سال اخیر، حوادث ناشی از کار در خوزستان حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که این موضوع با فعال‌سازی کمیته‌های حفاظت فنی و انجام ٢١۴٣ مورد نظارت بر کمیته‌های ایمنی کارگاهی محقق شده است؛ همچنین ۱۹ هزار و ۶۵۶ مورد بازرسی در حوزه نظارت بر ایمنی و اجرای قانون کار و مسائل حقوق کارگری انجام شده است.

ظفری‌پور افزود: در حوزه صدور گواهی صلاحیت شرکت‌های خدماتی، ١٢۰٣ گواهی در استان صادر شده که معادل ۲۵ درصد گواهی‌های کل کشور است؛ این موضوع نشان‌دهنده ماهیت صنعتی و پروژه‌محور بودن خوزستان است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از تعدیل نیرو در کارگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، بیان کرد کرد: با تدبیر استاندار و همکاری کارفرمایان استان، از بیکاری بیش از ۴۰ هزار نفر جلوگیری شد و حدود ۵ هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند. با وجود اینکه صنایع بزرگی مانند پتروشیمی و فولاد بیشترین آسیب را متحمل شدند، کمترین میزان بیمه بیکاری را در بین استان‌ها داشته‌ایم که نشان از موفقیت در حفظ اشتغال موجود دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با بیان اینکه در بهار امسال، ۲۱ استان کشور با افزایش نرخ بیکاری مواجه بودند، اما نرخ بیکاری خوزستان کاهش یافت، گفت: این کاهش نرخ بیکاری هم‌زمان با افزایش بیمه‌شدگان اولیه نشان می‌دهد که علاوه بر حفظ اشتغال موجود، اشتغال جدید نیز در استان ایجاد شده است. این اقدامات باعث شد نرخ بیکاری استان در فصل بهار نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند.

ظفری‌پور با اشاره به برنامه‌های آینده، خاطرنشان کرد: در بخش تعاون، برنامه ویژه‌ای برای حمایت از تعاونی‌ها داریم و پیگیری کردیم تا دستگاه‌های حمایتی حداقل ۵۰ درصد تسهیلات خود را به طرح‌های کارفرمایی با اولویت بخش تعاون پرداخت کنند. در حوزه اشتغال نیز تلاش می‌کنیم تعهد ۲۶ هزار نفری استان محقق شود و نرخ بیکاری کاهش پیدا کند. همچنین با افزایش نظارت‌ها، کمترین تنش‌های کارگری را داشته باشیم. در حال حاضر نیز فضای کارگری استان آرام است. در حوزه کالابرگ نیز دولت در حال بررسی افزایش مبلغ برای دهک‌های پایین‌تر است.