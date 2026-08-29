شبکه تهران باهدف گسترش شبکه خبرنگاران مردمی در مناطق ۲۲گانه تهران و شهر‌های استان تهران، از علاقه‌مندان برای همکاری در این حوزه دعوت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه تهران در راستای توسعه و تقویت شبکه خبرنگاران مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهروندان در مناطق مختلف، فراخوان جذب خبرنگاران مردمی را منتشر کرد.

بر اساس این فراخوان، علاقه‌مندان در مناطق ۲۲گانه شهر تهران و شهر‌های استان تهران می‌توانند آثار منتخب خود را برای بررسی و ارزیابی به شبکه تهران ارسال کنند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این فراخوان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان به شماره ۰۹۳۹۵۸۲۴۰۴۵ ارسال کنند.