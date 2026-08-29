رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اعلام کرد: بر اساس آخرین ارزیابی وزارت جهاد کشاورزی در هفته دولت، این استان با ثبت نزدیک به ۴۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در طرح‌های بخش کشاورزی، موفق به کسب رتبه دوم کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اعلام کرد: بر اساس آخرین ارزیابی وزارت جهاد کشاورزی در هفته دولت، این استان با ثبت نزدیک به ۴۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در طرح‌های بخش کشاورزی، موفق به کسب رتبه دوم کشور شد.

محمدرضا اصغری اظهار کرد: کسب جایگاه دوم کشوری پس از استان هرمزگان، با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۶ هزار و ۹۶۴ میلیارد ریال در طرح‌های افتتاحی، نشان‌دهنده ظرفیت کم‌نظیر منطقه در جذب سرمایه‌گذاری، فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی و گام‌برداری هدفمند در مسیر توسعه پایدار کشاورزی است.

وی با اشاره به عوامل مؤثر در تحقق این موفقیت افزود: این دستاورد ارزشمند مرهون حمایت‌ها و تدابیر ویژه استاندار آذربایجان‌غربی، مشارکت فعال بخش خصوصی و تشکل‌ها، تلاش جهادی کارشناسان و بهره‌برداران و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان است که اثرات ملموسی در ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای امنیت غذایی به همراه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، ارتقای زنجیره‌های ارزش، مدیریت بهینه منابع آب و خاک و توسعه بازار‌های صادراتی، مهم‌ترین اولویت‌های سازمان در مسیر جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد به شمار می‌رود.

اصغری خاطرنشان کرد: موقعیت ژئوپلیتیک و مرزی استان در کنار توانمندی بالای بهره‌برداران، بستر بی‌بدیلی برای گسترش سرمایه‌گذاری، رونق صادرات و تقویت جایگاه آذربایجان‌غربی در زنجیره تولید و تجارت محصولات کشاورزی کشور ایجاد کرده است.