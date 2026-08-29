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۳۶۲ طرح شهرستان گرگان امروز به صورت متمرکز در کانون طاهای گرگان افتتاح و کلنگ زنی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، اعتبار همه این طرحها (افتتاح و کلنگ زنی) ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است
از این تعداد ۳۱۳ طرح با ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.
۴۹ طرح هم امروز با حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کلنگ زنی شد.
استاندار گلستان در این مراسم گفت: در هفته دولت ۵۳ هزار میلیارد تومان افتتاح طرح داشتهایم.
علی اصغر طهماسبی با بیان اینکه اتحاد رمز پیروزی ماست و تفرقه صدای شیطان است، افزود: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی فصل الخطاب است.