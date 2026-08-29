۳۶۲ طرح شهرستان گرگان امروز به صورت متمرکز در کانون طا‌های گرگان افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، اعتبار همه این طرح‌ها (افتتاح و کلنگ زنی) ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است

از این تعداد ۳۱۳ طرح با ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.

۴۹ طرح هم امروز با حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کلنگ زنی شد.

استاندار گلستان در این مراسم گفت: در هفته دولت ۵۳ هزار میلیارد تومان افتتاح طرح داشته‌ایم.

علی اصغر طهماسبی با بیان اینکه اتحاد رمز پیروزی ماست و تفرقه صدای شیطان است، افزود: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی فصل الخطاب است.