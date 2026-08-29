به مناسبت هفته دولت امروز طرح هادی با هزینه هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در دو روستای شهرستان بندرخمیر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون عمرانی فرمانداری شهرستان بندرخمیر گفت: این طرح سه هزار مترمربع آسفالت بود که در دو روستای انگوران و چاه لیمو اجرا شد.

اسماعیل جیبا افزود: اجرای این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های روستایی، بهبود کیفیت زندگی روستائیان و بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرستان خمیر اجرا می‌شود.

بیشتر بخوانید: بهره برداری از ۵ طرح عمرانی و ورزشی در رودان

وی گفت: امروز ساخت نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در روستای نیمه‌کار نیز با اعتبار بیش از صد میلیارد تومان آغاز شد.