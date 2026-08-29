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به مناسبت هفته دولت امروز طرح هادی با هزینه هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در دو روستای شهرستان بندرخمیر به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون عمرانی فرمانداری شهرستان بندرخمیر گفت: این طرح سه هزار مترمربع آسفالت بود که در دو روستای انگوران و چاه لیمو اجرا شد.
اسماعیل جیبا افزود: اجرای این طرحها با هدف توسعه زیرساختهای روستایی، بهبود کیفیت زندگی روستائیان و بهرهگیری از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر در شهرستان خمیر اجرا میشود.
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وی گفت: امروز ساخت نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در روستای نیمهکار نیز با اعتبار بیش از صد میلیارد تومان آغاز شد.