تداوم بازدیدهای دادستان بم از کافهها و نظارت بر رعایت شئونات اسلامی
دادستان شهرستان بم با تأکید بر تداوم بازدید از کافهها و رستورانها، هدف از این نظارتها را بررسی رعایت شئونات اسلامی، حفظ عفت عمومی و اجرای ضوابط قانونی عنوان کرد و از پلمب یک واحد صنفی متخلف در جریان این بازدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
دادستان شهرستان بم با تأکید بر تداوم بازدید از کافهها و رستورانها، هدف از این نظارتها را بررسی رعایت شئونات اسلامی، حفظ عفت عمومی و اجرای ضوابط قانونی عنوان کرد و از پلمب یک واحد صنفی متخلف در جریان این بازدید خبر داد.
حمید حسنینیا در حاشیه این بازدید اظهار کرد: این بازدید در راستای نظارت بر نحوه فعالیت واحدهای صنفی، پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق عامه و بررسی میزان رعایت ضوابط قانونی و شئونات اسلامی در اماکن عمومی انجام شد.
وی افزود: تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی موظف هستند فعالیت خود را در چارچوب قوانین و مقررات انجام داده و نسبت به رعایت شئونات اسلامی، حفظ عفت عمومی و الزامات قانونی اهتمام لازم را داشته باشند.
دادستان بم با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی تصریح کرد: در این بازدید ضمن تذکر و ارشاد متصدیان برخی واحدهای صنفی، یک واحد صنفی به دلیل تخلف از ضوابط و مقررات، با هماهنگی و اقدام پلیس اماکن پلمب شد.
حسنینیا خاطرنشان کرد: بازدید و نظارت بر کافهها، رستورانها و سایر اماکن عمومی، موضوعی مقطعی نیست و این بازدیدها بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و وضعیت فعالیت این اماکن از حیث رعایت قوانین، مقررات و شئونات اسلامی مورد رصد قرار میگیرد.
مدعی العموم تأکید کرد: دستگاه قضایی ضمن حمایت از اصناف قانونمدار، در برابر تخلفات آشکار و مواردی که موجب نقض قوانین و ایجاد ناهنجاری اجتماعی شود، مطابق قانون اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
در جریان این بازدید، وضعیت فعالیت تعدادی از کافهها و رستورانها مورد بررسی قرار گرفت و ضمن گفتوگو و تذکر به متصدیان، بر رعایت قوانین و مقررات، شئونات اسلامی و همکاری با دستگاههای نظارتی تأکید شد.