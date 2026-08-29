معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در سفر به استان زنجان، بر ضرورت ارتقای بهره‌وری منابع آبی و خاکی با تکیه بر فناوری‌های نوین و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، در ادامه برنامه‌های سفر خود به زنجان، این استان را یکی از ارکان مهم در تأمین امنیت غذایی کشور دانست و اولویت‌های این وزارتخانه را در این استان تشریح کرد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت هوشمند منابع، افزود: افزایش بهره‌وری و حفاظت از منابع طبیعی، با استفاده از توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، هوشمندسازی آبیاری و کشاورزی حفاظتی در دستور کار قرار دارد.

گوهرگانی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای را راهکاری کلیدی برای مدیریت بهینه منابع آب و ارتقای تولید خواند و افزود: علاوه بر این، توجه به سلامت خاک از طریق اصلاح بافت آن با استفاده از کود‌های آلی و جلوگیری از تخریب منابع خاکی، از دیگر سیاست‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی است که باید در استان‌ها با جدیت پیگیری شود.