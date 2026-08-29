به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بابایی در نشست مدیران اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با استاندار همزمان با هفته وقف افزود: وقف ریشه در ایمان قوی، تدین بالا و معرفت فوق العاده دارد و تا اعتقاد راسخ نباشد، انسان به سمت کار‌های خیر و به خصوص وقف نمی‌رود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار نیز با بیان اینکه در استان یزد ۱۵ هزار موقوفه با ۴۸ هزار رقبه داریم افزود: مستند سازی و اخذ سند برای موقوفات از برنامه‌های استان به شمار می‌رود.

دهستانی گفت: استان یزد به جهت درآمد و تعداد جز هشت استان کشور می‌باشد و تلاش می‌شود با مولد سازی و سرمایه گذاری‌های مشارکتی جایگاه استان ارتقا یابد.

وی عنوان کرد: در استان یزد ۲۱ طرح سرمایه گذاری با ارزش بالغ بر ۱۰ همت با مشارکت اداره کل اوقاف و بخش خصوصی فعال است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گفت: ان شاالله از ظرفیت وقف بتوانیم در زمینه‌های اجتماعی فرهنگی، رفاهی و کمک به اقشار خاص قدم‌های خوبی در استان برداریم.





در ابتدای این نشست مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گزارشی از عملکرد این اداره کل ارائه کرد.