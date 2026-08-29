به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،در این مراسم سرهنگ رمضانی جانشین انتظامی شهرستان بردسکن در سخنانی ضمن تجلیل از تلاش‌های شبانه روزی پرسنل فراجا در بخش‌های مختلف گفت: در سالی که گذشت جان برکفان نیروی انتظامی، دوشادوش سایر قوای مسلح به معنای واقعی کلمه، حفظ امنیت را برای مردم تفسیر کردند.

وی با تجلیل از مساعدت خیرین در ساخت ساختمان فرماندهی انتظامی بخش شهرآباد گفت: بخش شهرآباد به لحاظ ظرفیت‌های اقتصادی وکشاورزی در تامین امنیت پایدار منطقه همواره اهمیت بسزایی داشته و فرمانده جدید بخش نیز در مسیر تحقق هر چه بیشتر این مهم نیز گام برخواهد داشت.

در این مراسم توکلی بخشدار شهرآباد هم در سخنانی با تجلیل از زحمات سرهنگ غلامیان در منطقه گفت: مجموعه بخشداری و دهیاری‌های بخش شهرآباد در مسیر تامین و تثبیت امنیت پایدار بیشتر از گذشته پای کار هستند.