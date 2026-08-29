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در راستای مقابله با استفاده غیرمجاز از انرژی برق و صیانت از پایداری شبکه، در شش محل در شهرستان دشت آزادگان ۱۴ دستگاه استخراج غیر مجاز رمزارز شناسایی و کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین توکیه مدیر توزیع برق دشت آزادگان اظهار کرد: این عملیات با تلاش همکاران و با همکاری و همراهی فرماندهی انتظامی (فراجا) انجام و دستگاههای کشفشده جمعآوری و برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیربط تحویل شد.
وی ادامه داد: فعالیت غیرمجاز ماینرها با تحمیل بار سنگین و پیشبینینشده به شبکه برق، میتواند زمینه افت ولتاژ، آسیب به تجهیزات و اختلال در پایداری شبکه را فراهم کند. از این رو، دستدرازی به برق یارانهای که حق مردم و سرمایه عمومی است، قابل اغماض نخواهد بود.
مدیر توزیع برق دشتآزادگان همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمز ارز، مراتب را از طریق سامانه گزارش مردمی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند.