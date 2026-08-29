

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، ناصر مرادی با بیان اینکه بارش‌های خوب بهاری و افزایش سطح زیر کشت، موجب بالا رفتن میزان تولید حبوبات شده است، تصریح کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد که امسال تولید حبوبات نسبت به سال قبل ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد.

عضو هیئت مدیره انجمن حبوبات افزود: علاوه بر بارش‌های خوبی که داشتیم، بالا رفتن قیمت‌ها در سال گذشته باعث شد انگیزه کشاورزان برای کاشت حبوبات بیشتر شود و در نتیجه اراضی بیشتری به کشت این محصولات اختصاص یافت.

وی اضافه کرد: امسال همچنین آفاتی که محصول را نابود کند، نداشتیم.

مرادی همچنین از افزایش واردات حبوبات خبر داد و با بیان اینکه نزدیک به ۲۵ درصد حبوبات مورد نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود، اظهار داشت: با توجه به شرایط جنگی و پیش بینی‌ها و تمهیدات اتخاذ شده، وزارت جهاد تصمیماتی به منظور تامین نیاز کشور و جلوگیری از کمبود اختیاراتی به استان‌های مرزی دادند که کالا‌های اساسی را وارد کنند و در نتیجه، واردات حبوبات نیز افزایش یافت.

وی افزود: با توجه به افزایش حجم واردات و بالارفتن عرضه در برابر تقاضا، قیمت‌ها کاهشی شده است.