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ایستگاه اقلیمشناسی خودکار «پهله زرینآباد» همزمان با ششمین روز از گرامیداشت هفته دولت در آئینی به بهرهبرداری رسید تا پایش برخط شرایط هوا و اقلیم این منطقه با دقت و شتاب بیشتری انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل هواشناسی ایلام در آیین افتتاح این طرح اظهار کرد: راهاندازی ایستگاه اقلیمشناسی خودکار پهله یکی از ضرورتهای منطقه بود و این ایستگاه با برخورداری از پنج گیرنده اصلی و پایه دما، امکان پایش دقیقتر شرایط هوایی و اقلیمی را فراهم کرده است.
سیروس نادری افزود: اقلیم و شرایط هوایی نقش مهمی در زندگی مردم و برنامهریزیهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی دارد و بخشهای مختلف برای تصمیمگیری دقیق به دادههای معتبر هواشناسی و اقلیمشناسی نیاز دارند.
وی ادامه داد: کشاورزی و منابع آب از جمله بخشهایی هستند که به اطلاعات دقیق هوا وابستگی زیادی دارند و مدیریت بحران، حملونقل و اجرای طرحهای عمرانی نیز برای برنامهریزی و تصمیمگیری به دادههای قابل اعتماد هواشناسی نیازمندند.
نادری اضافه کرد: ایستگاه اقلیمشناسی خودکار پهله زرینآباد؛ امکان پایش مستمر متغیرهای مهم هوا، اقلیم و ثبت اطلاعات مربوط به آنها را فراهم میکند و دادههای ثبت شده در این سامانه برای تحلیل روندهای اقلیمی، پیشبینی مخاطرهها و مدیریت آنها کاربرد دارد.
وی بیان کرد: اطلاعات این ایستگاه همچنین در برنامهریزی بخش کشاورزی، مدیریت منابع طبیعی و انجام مطالعات علمی و پژوهشی مورد استفاده قرار میگیرد و میتواند شناخت دقیقتری از شرایط اقلیمی منطقه در اختیار دستگاههای تخصصی قرار دهد.
مدیرکل هواشناسی استان ایلام افزود: ایستگاه اقلیمشناسی پهله زرینآباد که با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال راهاندازی شده به صورت برخط فعالیت میکند که اطلاعات مربوط به دما، سرعت باد، رطوبت نسبی و بارندگی را دریافت و امکان دسترسی آنی به دادههای هوای منطقه را فراهم میکند.
نادری یادآوری کرد: ایستگاه اقلیمشناسی پهله زرینآباد پیش از این به صورت سنتی فعالیت داشت و با نصب تجهیزات نوین، امکان ثبت و ارائه لحظهای اطلاعات هواشناسی در این ایستگاه فراهم شده است.
وی اظهار کرد: راهاندازی سامانه جدید، کیفیت پایش شرایط هوایی و اقلیمی منطقه را ارتقا داده و دسترسی سریعتر به دادهها، زمینه تصمیمگیری دقیقتر در حوزههای مرتبط را فراهم میکند.
مدیرکل هواشناسی ایلام ادامه داد: توسعه ایستگاههای خودکار و تقویت شبکه پایش هواشناسی استان، امکان جمعآوری دادههای دقیقتر از نقاط مختلف را فراهم میکند و این اطلاعات در شناخت تغییرهای اقلیمی و مدیریت مخاطرات جوی اهمیت ویژهای دارد.