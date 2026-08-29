رئیس کل دادگستری استان تهران در مراسم تکریم و معارفه دادستان جدید شهرستان قرچک، دادستانی را سنگر احقاق حق و پناهگاه مردم دانست و بر مردم‌داری، تکریم مراجعان و برخورد قاطع با جرایم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی خرازی، دادستان جدید شهرستان قرچک نیز پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از واحد‌های تولیدی، صیانت از حقوق عامه و تسریع در تحقیقات مقدماتی را از اولویت‌های خود اعلام کرد.

ناصر عتباتی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و قانونی با جرایم گفت: کسانی که قانون‌شکنی و رفتار‌های مجرمانه دارند، باید بدانند با دادستان و دستگاه قضایی مواجه خواهند بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران، مردم‌داری و ارتباط مستقیم با شهروندان را از الزامات خدمت قضایی دانست و افزود: ارتباط تنگاتنگ با مردم و تکریم مراجعان، موجب افزایش اعتماد عمومی و ایجاد احساس امنیت در جامعه می‌شود.

ناصر عتباتی با قدردانی از خدمات ساسان غلامی، دادستان پیشین قرچک، برای محمدمهدی خرازی، دادستان جدید این شهرستان آرزوی موفقیت کرد و گفت: دادستانی سنگری ویژه برای خدمت به مردم است و باید از ظرفیت‌های قانونی آن برای گره‌گشایی از مشکلات مردم استفاده کرد.

محمدمهدی خرازی، دادستان جدید قرچک، نیز پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از واحد‌های تولیدی، صیانت از حقوق عامه و تسریع در تحقیقات مقدماتی را از اولویت‌های خود عنوان کرد.