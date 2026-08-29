رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت: در مجموع امسال ۲۶ هزار و ۱۱۶ سری جهیزیه به مددجویان کمیته امداد در کشور تحویل شده که بیش از پنج هزار آن سهم هفته دولت بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مرتضی بختیاری روز شنبه در رزمایش همدلی که با حضور بختیاری برگزار شد، گفت: تأمین جهیزیه نوعروسان یکی از برنامه‌های حمایتی کمیته امداد برای کمک به تشکیل خانواده و تسهیل ازدواج جوانان تحت حمایت است و در این زمینه خیران و نیکوکاران نیز مشارکت قابل توجهی داشته‌اند. وی افزود: پنج هزار و ۴۴۵ سری جهیزیه همزمان با هفته دولت به نوعروسان مددجوی این نهاد در کشور اهدا شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به نقش نیکوکاران در حمایت از خانواده‌های تحت پوشش ادامه داد: بخش مهمی از برنامه‌های حمایتی این نهاد با مشارکت خیران و مردم نیکوکار اجرا می‌شود.

وی با اشاره به حمایت از دانش‌آموزان نیازمند نیز گفت: یک میلیون و ۸۰ هزار دانش‌آموز در کشور زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند که با کمک خیران، ۱۸ هزار و ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار در خراسان شمالی تهیه و میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شده است.

موضوع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر از برنامه‌های مهم کمیته امداد برای توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت است.

برنامه احداث پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با هدف ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان دنبال می‌شود و تلاش داریم خانواده‌های تحت حمایت تنها دریافت‌کننده خدمات نباشند، بلکه در طرح‌های اقتصادی و تولیدی نیز نقش داشته باشند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه برای اجرای این طرح از ظرفیت سهامداری مددجویان استفاده خواهد شد، تصریح کرد: بر اساس برنامه پیش‌بینی شده، به ازای هر یک مگاوات نیروگاه خورشیدی، حدود ۲۰۰ مددجو می‌توانند سهامدار شوند و از منافع اقتصادی حاصل از تولید برق بهره‌مند شوند.

بختیاری ادامه داد: این رویکرد می‌تواند زمینه ایجاد یک منبع درآمد مستمر برای خانواده‌های تحت حمایت را فراهم کند و در نهایت به کاهش وابستگی اقتصادی آنان به حمایت‌های مستقیم منجر شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای اجرای این طرح گفت: نامه مربوط به برنامه احداث پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی حدود ۲ سال پیش به رئیس‌جمهور ارائه شده و موضوع همچنان با جدیت در حال پیگیری است.