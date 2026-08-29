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مسعود پزشکیان رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تعیین مرحله دوم ساماندهی مؤسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن ماده واحده «تعیین مرحله دوم ساماندهی مؤسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۳ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید ، به شرح زیر است:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان اداری و استخدامی کشور
تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط
ماده واحده «تعیین مرحله دوم ساماندهی مؤسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۳ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:
«ماده واحده- با استناد به ماده ۳ «سند سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران» (مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و پیرو مصوبه جلسات ۱۴۹ و ۱۵۰ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور؛ « مرحله دوم ساماندهی مؤسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، به شرح بندهای ذیل، تعیین می شود :
الحاق مجتمع آموزش عالی گناباد و دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام به دانشگاه فردوسی مشهد
الحاق مرکز آموزش عالی کاشمر به دانشگاه حکیم سبزواری - الحاق مرکز آموزش عالی محلات به دانشگاه صنعتی اراک - الحاق مجتمع آموزش عالی بم به دانشگاه شهید باهنر کرمان - الحاق دانشکده فنی مهندسی گرمسار به دانشگاه سمنان - الحاق دانشگاه بزرگمهر قائنات به دانشگاه بیرجند - الحاق دانشگاه سید جمالالدین اسدآبادی به دانشگاه بوعلی سینا - الحاق مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین به دانشگاه بجنورد
الحاق دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل به دانشگاه مازندران - الحاق مرکز آموزش عالی فنی مهندسی بوئین زهرا به دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - الحاق مرکز آموزش عالی اقلید، مرکز آموزش عالی لار و دانشگاه سلمان فارسی کازرون به دانشگاه شیراز
تبصره ۱- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الگوی ارزیابی وضعیت و ساماندهی مؤسسات آموزش عالی زیرنظامهای مختلف را ظرف مدت ۶ ماه جهت طرح و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد کرد.
تبصره ۲- دانشگاه آزاد اسلامی نیز موظف است در راستای کلیات سند مصوب جلسه ۷۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به استناد حکم ماده ۹ آن، الگوی ارزیابی وضعیت و ساماندهی واحدهای مختلف این دانشگاه را ظرف مدت ۶ ماه جهت طرح و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.
تبصره ۳- تمامی دستگاههای اجرایی موظفند در تعامل با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان اداری و استخدامی کشور ، نسبت به احصا و پیشبینی نیازهای نیروی انسانی در رشتههای مختلف تحصیلی در طول یک برنامه توسعه، اقدام کنند و موارد را به منظور سیاستگذاری و تصمیمسازی در حوزه ساماندهی و مأموریتگرایی در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دهند.