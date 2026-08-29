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استاندار فارس، همزمان با هفته وحدت با حضور در عماد شهر لارستان با علما و مردم اهل سنت دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با هفته وحدت و دولت، استاندار فارس در سفر به این شهرستان با حضور در عمادشهر، با علما و مردم اهل سنت دیدار و بر حفظ وحدت، همدلی و ایستادگی در برابر فراز و نشیبها تاکید کرد.
لارستان به عنوان یکی از نمونههای موفق همزیستی و وحدت میان شیعه و اهل سنت شناخته میشود وحدتی که با تلاش علمای ۲ مذهب و همراهی مردم، نسل به نسل تداوم یافته است.
این وحدت با نام بزرگانی همچون آیتالله سید عبدالعلی آیتاللهی و آیتالله سید مجتبی موسوی لاری گره خورده است و امروز نسل جوان منطقه نیز بر ادامه این مسیر همراهی میکنند.
لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.