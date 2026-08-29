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فرسایش مهمات آمریکا در پی تجاوز به ایران، نگرانی درباره توان بازدارندگی واشنگتن در برابر چین و روسیه را برانگیخته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وال استریت ژورنال، مقامات آمریکایی میگویند ایالات متحده چنان حجم عظیمی از مهمات را برای مقابله با ایران به خاورمیانه منتقل کرده است که برنامهریزان نظامی این کشور اکنون نگراناند که این کاهش توان آتش، توانایی آمریکا را در مقابله با تهدیدات بالقوه چین و روسیه تحلیل برده باشد.
برخی از این مقامات تاکید کردهاند که این کاهشها چنان عمیق بوده که ذخایر آمریکا در اروپا از موشکهای رهگیر پدافند هوایی «پاتریوت PAC-۳» و موشکهای سطحبهسطح «اتکمس» (ATACMS) در وضعیتی توصیف میشود که «فراتر از سطح بحرانی» است.
بر اساس این گزارش، «پیت هگست»، وزیر دفاع آمریکا بر روند انتقال مهمات بر اساس یک «دفتر فرمانها» (Orders Book) و در چارچوب رویههای جاافتاده پنتاگون نظارت میکند.