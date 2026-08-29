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شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در اطلاعیهای از مردم برای حضور در مراسم گرامیداشت هفته وحدت و میلاد پیامبر مهربانیها در اجتماعات شبانه سراسر استان دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با گرامیداشت میلاد فرخنده پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص)، حضرت امام جعفر صادق (ع)، هفته وحدت و ادای احترام به مقام شامخ دولتمردان شهید، از عموم مردم بصیر خراسان جنوبی دعوت میکند تا امشب شنبه ۷ شهریور در میادین حضوری گسترده داشته و این شب را به جلوهای از پیوند خدمت، شهادت، وحدت و همبستگی ملی و اسلامی تبدیل کنند.
همزمانی این ایام با «هفته بزرگداشت دولتمردان شهید» فرصت بازخوانی نسبت میان حکمرانی، مسئولیت عمومی و اخلاق خدمت را فراهم میآورد و از همین منظر یاد شهیدان عرصه خدمت، یادآور این حقیقت است که حکمرانی پایدار نیازمند پیوند همزمان کارآمدی نهادی، مسئولیتپذیری عمومی، سرمایه اجتماعی و احساس مشارکت شهروندان در سرنوشت ملی است.