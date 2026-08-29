مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به عملیات انتقال ۱۰ میلیون فوت گاز از میدان نفتی دارخوین به مخزن میدان نفت و گاز اروندان، گفت: نگاه ما در اروندان توسعه و راهبری میادین نفتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید دریس اظهارکرد: اگر رسانه نباشد نمی‌توانیم اصلاحاتی را در جامعه انجام دهیم. رسانه‌ها به ما کمک کردند که سیاست‌های اشتباه در صنعت نفت اصلاح شوند. در مجموع رسانه‌ها نقش بزرگی در اصلاح جامعه و سیاست‌ها دارند.

او با بیان اینکه خوشبختانه در نفت نیز اصلاحاتی صورت گرفته است، گفت: نفت و گاز اروندان سال گذشته به بیش از ۱۰۰ درصد برنامه تدوین شده خود رسیده و از نطر تولید انباشتی براساس آمار مقایسه‌ای ۱۰۳ درصد برنامه محقق شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: آنچه برای ما مهم است توان و ظرفیت تولید است که طبق آن برنامه سال بعد و دراز مدت بسته می‌شود.

او خاطرنشان کرد: در شرکت نفت و گاز اروندان سعی کردیم الگوسازی کنیم و در میدان آزادگان افزایش ظرفیت به نسبت برنامه داشتیم و می‌توان گفت نزدیک به ۲۵ هزار بشکه تولید نفت داشتیم و در دارخوین هم طبق برنامه مصوب عمل کردیم.

او تاکید کرد: نسبت به تولید ابتدای سال نیز افزایش واقعی تولید را داشتیم، در حالی که اروندان هم توسعه و هم بهره‌برداری را در برنامه دارد.

دریس در ادامه عنوان کرد: برای نگهداشت و افزایش تولید باید عملیاتی ترمیمی یا تعمیر چاه انجام داد یا حتی ممکن چاه توسعه‌ای حفاری شود. در آزادگان مجوز تعمیر و حفاری چاه‌های جدید نداشتیم تا بتوانیم افت چاه‌های تحویل داده شده را جبران کنیم. در این شرایط علاوه بر نگهداشت چاه‌ها، با چند اقدام ساده افزایش تولید هم داشتیم.

او خاطرنشان کرد: در شرکت نفت و گاز اروندان راهبری و حفاری دکل را خودمان انجام دادیم چاه شماره هشت با ۳۰۰۰۰ هزار بشکه در مدار تولید است و چاه شماره ۴ سوسنگرد که این میدان اکتشاف آن ۲۰ سال پیش انجام شد، امروز این خبر خوب را می‌دهیم که اکنون به تولید رسیده است.

دریس با تبریک هفته دولت و وحدت، اظهارکرد: اگر رسانه نباشد نمی‌توانیم اصلاحاتی را در جامعه انجام دهیم. رسانه‌ها به ما کمک کردند که برای سیاست‌های اشتباه در صنعت نشفت اصلاح شود. در مجموع رسانه‌ها نقش بزرگی در اصلاح جامعه و سیاست‌ها دارند.

او با بیان اینکه خوشبختانه نفت نیز اصلاحاتی صورت گرفته است، گفت: نفت و گاز اروندان سال گذشته به بیش، از ۱۰۰ درصد برنامه تدوین شده خود رسیده و از نطر تولید انباشتی براساس آمار مقایسه‌ای ۱۰۳ درصد برنامه محقق شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: آنچه برای ما مهم است توان و ظرفیت تولید است که طبق آن برنامه سال بعد و دراز مدت بسته می‌شود.

او خاطرنشان کرد: در نفت و گاز اروندان سعی کردیم الگوسازی کنیم و میدان آزادگان افزایش ظرفیت به نسبت برنامه داشتیم و می‌توان گفت نزدیک به ۲۵ هزار بشکه تولید نفت داشتیم و در دارخوین طبق برنامه مصوب عمل کردیم.

او تاکید کرد: نسبت به تولید ابتدای سال نیز افزایش واقعی تولید را داشتیم در حالی که اروندان هم توسعه و هم بهره‌برداری را در برنامه دارد.

دریس عنوان کرد: برای نگهداشت و افزایش تولید باید عملیات ترمیمی یا تعمیر چاه انجام داد یا حتی ممکن است چاه توسعه‌ای حفاری شود. در آزادگان مجوز تعمیر و حفاری چاه‌های جدید نداشتیم تا بتوانیم افت چاه‌های تحویل داده شده را جبران کنیم. در این شرایط علاوه بر نگهداشت چاه‌ها، با چند اقدام ساده افزایش تولید هم داشتیم.

او خاطرنشان کرد: در شرکت نفت و گاز اروندان راهبری و حفاری دکل را خودمان انجام دادیم؛ چاه شماره هشت با ۳۰۰۰۰ هزار بشکه در مدار تولید است و چاه شماره ۴ سوسنگرد که این میدان اکتشاف آن ۲۰ سال پیش انجام شد، امروز این خبر خوب را از بابت آن می‌دهیم که اکنون به تولید رسیده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: باید در بخش توسعه به ویژه در میدان دارخوین توسعه و بازسازی داشتیم و توسعه فاز ۳ دارخوین و میدان سوسنگرد را انجام دادیم. ضمن اینکه در بحث اشتغال کمک کرده‌ایم.