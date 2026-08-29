فرمانده انتظامی کهگیلویه از اجرای عملیاتهای موفقیتآمیز پلیس در برخورد با هنجارشکنان، سارقان و قاچاقچیان کالا در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ سید محمد موسوی، فرمانده انتظامی کهگیلویه گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با برهمزنندگان نظم عمومی، عملیات های متفاوتی در این شهرستان اجرا شد. موسوی افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت از ساختمانهای نیمهکاره و کارگاهی، شناسایی و دستگیری عاملان در دستور کار مأموران پاسگاه «راک» قرار گرفت. فرمانده انتظامی کهگیلویه افزود: با تلاش شبانهروزی و گشتزنیهای هدفمند، 2 سارق حین ارتکاب جرم در حال سرقت از کارگاه سازههای آبی در روستای «چغل» و ساختمانهای نیمهکاره دستگیر شدند. سرهنگ موسوی اضافه کرد: متهمان در بازجوییهای فنی به جرم خود اعتراف کرده و اموال مسروقه کشف و به مالباختگان بازگردانده شد؛ این افراد پس از تکمیل پرونده با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند. مهر و موم ۵ واحد صنفی متخلف وی به اجرای طرح نظارت بر اصناف اشاره کرد و افزود: بهمنظور ساماندهی و تأمین نظم و امنیت عمومی، مأموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان در اقدامی مشترک با نمایندگان اصناف، بازرسان شبکه بهداشت و سازمان صمت، از واحدهای صنفی بازدید کردند. فرمانده انتظامی کهگیلویه اظهار کرد: در این طرح، ۵ واحد صنفی بهدلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی، انتظامی، بهداشتی و نداشتن پروانه کسب مهرو موم شده و متصدیان آنها برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. کشف محموله ۶۰۰ کیلوگرمی قهوه قاچاق سرهنگ موسوی همچنین از موفقیت پلیس در مبارزه با قاچاق کالا خبر داد و اضافه کرد: در ادامه طرحهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پاسگاه «کلات» حین گشتزنی در حوزه استحفاظی، از یک دستگاه خودروی پژو ۶۰۰ کیلوگرم انواع قهوه خارجی قاچاق کشف و ضبط شد. وی ادامه داد: ارزش این محموله بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی، ۴۲۰ میلیون تومان برآورد شده است که در این راستا پرونده قضایی تشکیل و راننده به دستگاه قضا معرفی شد. فرمانده انتظامی کهگیلویه تأکید کرد: پلیس کهگیلویه با هرگونه فعالیت غیرقانونی که آسایش و امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازد، با قاطعیت برخورد می کند.