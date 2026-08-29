شهرداری ویژه بافت تاریخی گرگان با حضور استاندار گلستان به بهره برداری رسید.

شهرداری ویژه بافت تاریخی گرگان به بهره برداری رسید

شهرداری ویژه بافت تاریخی گرگان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، بافت تاریخی گرگان با ۱۵۶ هکتار وسعت، نخستین بافت تاریخی ثبت شده کشور است.

شهردار گرگان دراین باره گفت: تا پایان شهریور شهردار بافت تاریخی هم معرفی می‌شود و فعالیت خود را آغاز می‌کند.

۱۲۰ میلیارد تومان برای بافت تاریخی گرگان بودجه در نظر گرفته شده است.

استاندار گلستان هم بافت تاریخی گرگان را یکی از جاذبه‌های همه گردشگری استان گلستان دانست و گفت: هر نوع حمایتی لازم باشد از بافت تاریخی انجام خواهیم داد.