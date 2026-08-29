به گزارش خبرگزاری صداوسیما مهاباد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۰۳ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز در استان در راستای مقابله با مصارف غیرمجاز کشف و جمع آوری شده است.

طاهر کیامهرافزود: در قالب طرح ملی مهتاب، از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۱۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه کنتور معیوب در سطح استان تعویض و ۸ هزار انشعاب غیرمجاز نیز شناسایی و جمع‌آوری شده است.طاهر کیامهر اظهار داشت: همچنین در مناطق حاشیه‌ای شهرها، با هدف ساماندهی وضعیت شبکه و بهبود پایش و اندازه‌گیری مصرف برق، تعداد قابل توجهی شمارشگر نصب شده است.

وی بر مقاوم‌سازی و بهسازی شبکه برق استان تاکید کرد و افزود: از ابتدای سال جاری علی رغم جنگ تحمیلی و شرایط ویژه و دشورای‌های ناشی از دوران جنگ و ایام پس از جنگ ۸۷۷ کیلومتر از شبکه سیمی استان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌ها با استمرار اجرای این طرح، میزان تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در استان تا پایان سال به یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر می‌رسد.