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رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: توسعه موتورسیکلت برقی نیازمند فراهم شدن همزمان فرهنگ استفاده، زیرساخت مناسب و توان اقتصادی مردم است و بدون توجه به این سه موضوع، نمیتوان انتظار داشت موتورسیکلت برقی جایگاه قابلتوجهی در بازار ایران پیدا کند.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ جلیل مجاهد افزود: توسعه موتور سیکلت های برقی در ایران نیازمند فراهم شدن زیرساخت شارژ، فرهنگ استفاده و قدرت خرید مردم است و مدلهای برقی توانمند برای تردد در شهرهای شیبدار نیز حدود ۸۵۰ میلیون تومان قیمت تمامشده دارند.
وی درباره استقبال نشدن از موتورسیکلتهای برقی و چالشهای توسعه آنها در ایران افزود: موتورسیکلتهای برقی تا امروز در فرهنگ مردم ایران جایگاه قابلتوجهی پیدا نکردهاند که در مرحله اول مسئله فرهنگی است و مرحله دوم، کمبود زیرساختهای لازم و ایستگاههای شارژ برای موتورسیکلتهای برقی در کشور عامل اثرگذار بر عدم گسترش استفاده عمومی است.
وی اضافه کرد: نکته دیگر این است که بسیاری از شهرهای ایران دارای شیب جغرافیایی هستند و موتورسیکلتهای برقی در دنیا بیشتر برای شهرهایی استفاده میشوند که هموار بوده و شیب کمی دارند و این در حالی است که بر اساس برخی اطلاعات و گفتهها شیب شهر تهران در برخی مناطق حتی تا حدود ۴۵ درجه میرسد.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران ادامه داد: البته موتورسیکلتهایی (برقی) نیز وجود دارند که میتوانند در چنین شرایطی حرکت کنند، اما از نظر اقتصادی با شرایط اقتصادی مردم ایران سازگار نیستند و موتورسیکلت برقی که بتواند امروز در شیب تهران حرکت کند و پاسخگو باشد، حداقل باید ۳۰۰۰ دلار قیمت داشته باشد که با حقوق و عوارض دولتی حدود ۸۵۰ میلیون تومان قیمت تمامشده خواهد داشت.
مجاهد با اشاره به هزینه تعویض باتری موتورسیکلتهای برقی گفت: مشکل دیگر این است که باتری این موتورسیکلتها پس از حدود دو سال نیاز به تعویض دارد. در موتورسیکلتی که حدود ۶۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، هزینه باتری حداقل حدود ۲۴۰ میلیون تومان است و کمتر ایرانی را میتوان پیدا کرد که قدرت پرداخت یکباره چنین مبلغی را برای باتری داشته باشد و این در حالی است که در شرایط فعلی، بنزین از آب هم ارزانتر است و کسی تمایلی به استفاده از موتورسیکلت برقی ندارد.
شروط توسعه موتورسیکلتهای برقی
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران تاکید کرد: زمانی میتوان درباره توسعه واقعی موتورسیکلت برقی در کشور صحبت کرد که زیرساختهای لازم فراهم شود و در مرحله بعدی شرایط اقتصادی مردم و قدرت خرید آنها با این فناوری هماهنگ باشد و در آن صورت استفاده همگانی از موتورسیکلت برقی میتواند امکانپذیر باشد.
مجاهد افزود: اما موتورسیکلتهای برقی که امروز در بازار به فروش میرسند، عمدتا موتورسیکلتهایی هستند که امکان حرکت مناسب در شهرهای دارای شیب را ندارند؛ زیرا مدلهای اقتصادی آنها بسیار ضعیفتر بوده و در حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ دلار قیمت دارند و نمیتوانند با باتریهای لیتیومی مناسب کار کنند. به عبارتی در این موتورسیکلتها از انواع دیگری از باتری غیر لیتیومی استفاده شده که توان و ظرفیت آنها پایین است، بنابراین مردم نمیتوانند برای مسافتهای طولانی از آنها استفاده کنند.
وی تاکید کرد: در مجموع، توسعه موتورسیکلت برقی نیازمند فراهم شدن همزمان فرهنگ استفاده، زیرساخت مناسب و توان اقتصادی مردم است و بدون توجه به این سه موضوع، نمیتوان انتظار داشت موتورسیکلت برقی جایگاه قابلتوجهی در بازار ایران پیدا کند.