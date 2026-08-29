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مردم استان اصفهان در صدو هشتاد و یکمین میدانداری در خیابان ها، وحدت، همدلی و ایستادگی را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردمی که حضورشان آرامشی برای نیروهای مسلح و پیروی از امر ولی فقیه است.
مردم همچنان خواستار انتقام خون رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی سوم، بستن ماندن تنگه هرمز و ایستادگی در مقابل استکبار هستند.
مردم در این تجمعات بارها و بارها جواب گزافه گوییهای رئیس جمهور متوهم آمریکا را دادهاند.
حضور بی نظیرجان فدایان ایران به دنیا نشان داد ایران را ایرانی میسازد و از آن محافظت میکند.