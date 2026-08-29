استاندار تهران خبر داد:
بهره برداری از هزارو ۲۳۱ طرح عمرانی و اقتصادی به ارزش ۸۰ همت در هفته دولت
استاندار تهران گفت :در هفته دولت هزارو ۱۸۳ طرح عمرانی با حدود ۵۳ همت اعتبار و ۴۸ طرح اقتصادی با حدود ۲۷ همت سرمایهگذاری در نقاط مختلف استان به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان با حضور در برنامه «صبح بخیر ایران» ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، به تشریح بخشی از اقدامات دولت چهاردهم در استان تهران و عملکرد مجموعه مدیریت استان در شرایط ویژه یک سال گذشته پرداخت.
معتمدیان با اشاره به جنگهای تحمیلی، تشدید تحریمها و فشارهای اقتصادی گفت: سال گذشته یکی از سختترین مقاطع کشور بود و استان تهران نیز به دلیل جایگاه پایتخت، در کانون بخش مهمی از حملات دشمن قرار داشت. در چنین شرایطی، با راهبری مقام معظم رهبری، تلاش رئیسجمهور و هیئت دولت، انسجام میان قوا و همراهی مردم، اداره استان و ارائه خدمات عمومی بدون وقفه ادامه یافت.
وی تفویض اختیارات به استانداران را از تصمیمات مؤثر دولت برای مدیریت شرایط ویژه دانست و افزود: این اختیار امکان تصمیمگیری سریعتر و متناسب با شرایط استان را فراهم کرد و در تأمین کالاهای اساسی، سوخت و استمرار خدمات زیرساختی اثرگذار بود؛ بهگونهای که با وجود شرایط جنگی، در تأمین و فراوانی کالاهای اساسی مشکلی برای مردم ایجاد نشد.
استاندار تهران با اشاره به حملات گسترده به زیرساختهای استان گفت: تنها در حوزه برق، بیش از هزارو ۲۰۰ نقطه از زیرساختها آسیب دید، اما با تلاش شبانهروزی مجموعه وزارت نیرو و شرکتهای خدماترسان، متوسط زمان بازگشت برق به حدود ۵۲ دقیقه رسید. شبکههای آب، گاز، مخابرات و ارتباطات نیز با وجود آسیبهای وارده، در کوتاهترین زمان ممکن ترمیم و پایدار شدند.
معتمدیان حفظ نظم و امنیت تهران در این دوره را حاصل هماهنگی و انسجام نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی و همراهی مردم عنوان کرد و گفت: با وجود حملات پیدرپی دشمن، آرامش عمومی پایتخت حفظ شد و حضور مردم در صحنه، چه در حوزه امنیت ملی و چه در تأمین امنیت داخلی، نقشی تعیینکننده داشت.
وی با تأکید بر اینکه روند توسعه استان در شرایط جنگی نیز ادامه داشت، گفت: نگاه دولت چهاردهم در تهران بر توسعه متوازن و جبران عقبماندگی مناطق کمتر برخوردار استوار بوده است. بر همین مبنا، در هفته دولت هزارو ۱۸۳ طرح عمرانی با حدود ۵۳ همت اعتبار و ۴۸ طرح اقتصادی با حدود ۲۷ همت سرمایهگذاری در نقاط مختلف استان به بهرهبرداری میرسد؛ در مجموع ۱۲۳۱ پروژه با ارزشی حدود ۸۰ همت.
استاندار تهران توسعه عدالت آموزشی را یکی از مهمترین محورهای این برنامه دانست و افزود: تهران در ابتدای دولت چهاردهم در رتبه ۲۸ کشور از نظر شاخصهای فضای آموزشی قرار داشت و با نهضت مدرسهسازی و مشارکت دولت، خیرین، شهرداریها و بخش خصوصی، اکنون هفت پله ارتقا یافته و به رتبه ۲۱ رسیده است. در همین ایام نیز ۱۰۳ مدرسه آماده بهرهبرداری شده و روند ساخت مدارس جدید با شتاب ادامه دارد.
معتمدیان با اشاره به برنامه دولت برای ارتقای زیرساختهای سلامت گفت: ۱۶ مرکز درمانی و بیمارستانی در نقاط مختلف استان در دست احداث و تکمیل است که با بهرهبرداری از آنها بیش از ۵۲۰۰ تخت به ظرفیت درمانی استان افزوده خواهد شد. در سفر رئیسجمهور به استان تهران نیز بیش از ۸.۵ همت برای تکمیل مراکز درمانی پیشبینی و اختصاص یافته است.
وی توسعه خانههای بهداشت، طرح های آبرسانی، مخازن ذخیره، خطوط انتقال، شبکه فاضلاب و تصفیهخانهها را از دیگر محورهای زیرساختی استان برشمرد و گفت: اولویت مدیریت استان، هدایت منابع به مناطقی است که از نظر سرانهها و دسترسی به خدمات عمومی شرایط پایینتری دارند.
استاندار تهران همچنین از اجرای گسترده طرحهای عمران شهری و روستایی خبر داد و افزود: تکمیل طرحهای نیمهتمام، اجرای طرحهای هادی، آسفالت معابر، توسعه زیرساختهای حملونقل، کتابخانهها و مراکز خدماتی با همراهی شهرداریها و دهیاریها در حال انجام است و تعیین اولویت طرحها نیز با محوریت نیاز واقعی مردم و ظرفیت شهرستانها دنبال میشود.
معتمدیان در تشریح نتایج سفرهای شهرستانی گفت: تصمیمگیری از نزدیک و شنیدن مطالبه مردم یکی از محورهای اصلی مدیریت استان بوده و از حدود ۴۵۰ مصوبه سفرهای شهرستانی، نزدیک به ۷۰ درصد به مرحله اجرا رسیده است؛ رویکردی که هدف آن کوتاهکردن فاصله میان مطالبه مردم و اقدام دستگاه اجرایی است.
وی در ادامه به جهش انرژیهای تجدیدپذیر در استان تهران اشاره کرد و گفت: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان در ابتدای دولت چهاردهم حدود ۲۳ مگاوات بود که با طرحهای اجراشده و افتتاحهای اخیر به بیش از ۴۰۰ مگاوات رسیده است؛ یعنی ظرف کمتر از دو سال، رشدی نزدیک به ۲۰ برابر رقم خورده و هدفگذاری استان، رسیدن به هزار مگاوات تا پایان سال است.
استاندار تهران از صدور حدود ۷ هزار مگاوات مجوز برای سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد و افزود: علاوه بر مگاطرح ها، توسعه نیروگاههای کوچکمقیاس و تولید برق در محل مصرف با هدف کاهش تلفات شبکه، افزایش تابآوری و کاهش هزینهها با جدیت دنبال میشود.
معتمدیان با اشاره به توسعه خورشیدی در بخشهای عمومی گفت: تاکنون هزارو ۲۰۰ مدرسه استان به پنل خورشیدی مجهز شدهاند و تجهیز ۲۴۰۰ مدرسه دیگر نیز آغاز شده است. نصب پنل برای ۷۰۰ مسجد نیز در برنامه قرار دارد و توسعه انرژی خورشیدی در ادارات، مراکز درمانی، شهرکهای صنعتی و منازل مسکونی نیز دنبال خواهد شد.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به مدیریت مراسم تاریخی بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید اشاره کرد و گفت: حضور گسترده مردم از سراسر کشور، نیازمند هماهنگی بسیار وسیع و برنامهریزی دقیق بود و استانداری تهران در کنار سپاه پاسداران، شهرداری تهران، نیروهای انتظامی و امدادی، دستگاههای خدماترسان، وزارتخانهها و هزاران موکب مردمی، برای میزبانی و پشتیبانی از این حضور عظیم پای کار آمد.
معتمدیان افزود: با وجود حجم گسترده جمعیت میهمان در تهران، شبکههای آب، برق، مخابرات و ارتباطات پایدار ماند، نظم و ترافیک مدیریت و خدمات امدادی و پشتیبانی بهصورت مستمر ارائه شد و مردم با حضور حداکثری خود، رویدادی ماندگار را در تاریخ کشور رقم زدند.
استاندار تهران در پایان با قدردانی ویژه از پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت گفت: حمایت و محبت ایشان نسبت به دولت و رئیسجمهور و رهنمودهایی که ارائه فرمودند، نقشه راه دولت و همه ارکان اجرایی در ادامه مسیر خدمت خواهد بود و امیدواریم با تمام توان، در جهت تحقق منویات معظمله و گرهگشایی از مسائل مردم گام برداریم.