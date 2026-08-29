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استاندار خوزستان در بازدیدی سرزده از شهر کوتعبدالله از توابع شهرستان کارون، ضمن گفتوگوی چهرهبهچهره با شهروندان، به مدیران شهرداری، آبفا و توزیع برق دستور داد تا نسبت به رفع مشکلات حوزههای آسفالت، آب و برق این منطقه در بازه زمانی ۲۰ روزه اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده با حضور در معابر و محلات مختلف کوتعبدالله، پای درد دل مردم نشست و دغدغههای آنان در زمینه کمبود آسفالت، نوسانات فشار آب و مشکلات شبکه برق را از نزدیک بررسی کرد.
استاندار خوزستان در این بازدید با تأکید بر لزوم رسیدگی فوری به درخواستهای مردمی، اظهار داشت: دستگاههای اجرایی ذیربط، از جمله شهرداری اهواز، شرکت آب و فاضلاب اهواز و شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، موظف هستند مشکلات زیرساختی این شهر را در اولویت قرار دهند و گزارش اقدامات خود را ظرف مدت تعیینشده ارائه کنند.
وی با قدردانی از صبر و شکیبایی مردم کوتعبدالله، خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر و جدی برای اجرای این مصوبات تا حصول نتیجه نهایی در دستور کار قرار دارد و شهروندان میتوانند نتیجه اقدامات را در موعد مقرر مشاهده کنند.
بر اساس دستور استاندار، شهرداری اهواز مکلف شده است ظرف ۲۰ روز آینده نسبت به آسفالت معابر و خیابانهای نیازمند این شهر اقدام کند تا عبور و مرور برای شهروندان تسهیل و رضایتمندی آنان فراهم شود.