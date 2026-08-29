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تقوی در خصوص وضعیت و نحوه برگزاری لیگ امسال گفت: روز سه شنبه در شورای لیگ با حضور مدیران باشگاهها در این خصوص تصمیم گیری میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، تقوی در حاشیه حضور در تمرین تیم شهداب با اشاره به امکانات و زیرساختهای مجهز و همچنین حضور دو تیم حرفهای شهداب یزد و چادرملو اردکان گفت: از این وضعیت بهترین بهره را خواهیم برد و قطعا یزد در آینده میزبانی شایسته از رویدادهای بین المللی خواهد بود.
شرافت مدیرعامل باشگاه شهداب هم با ارائه گزارشی از وضعیت تیم پیش از شروع لیگ گفت: با تیمی متحول شده با حضور سه بازیکن خارجی و بازیکنان باتجربه و همچنین جوانان آینده دار امسال هم از مدعیان لیگ خواهیم بود.
فصل جدید لیگ برتر والیبال از ۲۶مهرماه با حضور ۱۶ تیم آغاز خواهد شد.