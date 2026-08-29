



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، تقوی در حاشیه حضور در تمرین تیم شهداب با اشاره به امکانات و زیرساخت‌های مجهز و همچنین حضور دو تیم حرفه‌ای شهداب یزد و چادرملو اردکان گفت: از این وضعیت بهترین بهره را خواهیم برد و قطعا یزد در آینده میزبانی شایسته از رویداد‌های بین المللی خواهد بود.



شرافت مدیرعامل باشگاه شهداب هم با ارائه گزارشی از وضعیت تیم پیش از شروع لیگ گفت: با تیمی متحول شده با حضور سه بازیکن خارجی و بازیکنان باتجربه و همچنین جوانان آینده دار امسال هم از مدعیان لیگ خواهیم بود.



فصل جدید لیگ برتر والیبال از ۲۶مهرماه با حضور ۱۶ تیم آغاز خواهد شد.