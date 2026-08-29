به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات قهرمانی و همگانی قایقرانی استان قم با معرفی افراد برتر به کار خود پایان داد. در بخش قهرمانی پسران و در رشته کایاک، محمدحسین عباس‌نژاد اول، سهیل اکافان دوم و محمدحسن جلیل‌زاده سوم شدند و در رشته کانو نیز کیارش الله‌مرادی، مهدی قلندری و حسین باقرزاده به ترتیب عناوین اول تا سوم را به دست آوردند.

در بخش همگانی پسران، در رده زیر ۱۷ سال امیرعلی ابوسلطی، محمدحسن قبادی و محمدحسین قبادی و در رده زیر ۱۴ سال مهدی مولایی، امیرعلی ایمانی و کیاراد حق‌بین به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش قهرمانی دختران و در رشته کایاک، آلاءزهرا عنصری قهرمان شد و سنا سیاحت‌حمدی و شیما سیاحت‌حمدی در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در رشته کانو نیز نازنین ایران‌نژاد، فاطمه اسماعیلی و ساناز پوزش‌پور عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش همگانی دختران، در رده زیر ۱۷ سال ستایش زند، پریا علوی و بهارالسادات موسوی، در رده زیر ۱۴ سال ملیکا رحیمی، آوا الله‌مرادی و محدثه‌السادات شاهچراغی و در رده زیر ۱۲ سال سوین زند، فاطمه بابایی و سودا جلیل‌زاده به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

این مسابقات به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت و شهدای نفس در شهر دستجرد برگزار شد.