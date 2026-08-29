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مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحالوبختیاری از کشف لاشه یک قلاده پلنگ در رودخانه خرسان در مناطق آزاد شهرستان لردگان، مرز چهارمحال و بختیاری با کهکیلویه و بویراحمد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محسن کریمی گفت: در پی پایشهای میدانی محیطزیست و منایع طبیعی در شهرستان لردگان، لاشه یک قلاده پلنگ از گونههای شاخص استان در رودخانه خرسان و در محدوده مناطق آزاد «طلایه» شهرستان لردگان مرز چهارمحال و بختیاری با کهکیلویه و بویراحمد کشف شد.
وی از انجام کالبدگشایی و بررسیهای دقیق کارشناسی برای تعیین علت دقیق مرگ این پلنگ توسط تیمهای متخصص کلینیک حیات وحش خبر داد.