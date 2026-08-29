پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران گفت: ایران رتبه نهم تولید کفش در جهان را دارد و براساس آمار وزارت صمت سالانه حدود ۲۸۰ میلیون جفت پایپوش در ایران تولید میشود.
علی لشگری در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: هر سال در شهریور با نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس، میزان فروش کفش افزایش مییابد و حدود ۱۶ تا ۲۰ درصد از کل فروش صنعت کفش در شهریور اتفاق میافتد، بازگشایی مدارس که در صنعت کفش از آن به عنوان مدرسه بازار یاد میشود، میتواند فرصت مناسبی برای حمایت از تولید داخل و اشتغال در صنعت کفش باشد.
وی گفت: از نظر مصرف کفش در رتبه نوزدهم جهان هستیم، فاصله تولید و مصرف نشان میدهد که ما ظرفیت مناسبی برای صادرات داریم و با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، بسیاری از شرکتهای غربی از بازار روسیه خارج شدهاند که این موضوع برای صنعت کفش ایران فرصتی ایجاد کرده تا بتواند وارد بازارهای اوراسیا و روسیه شود.
لشگری با اشاره به موانع تولید و صادرات افزود: با اینکه دولت اجازه واردات مواد اولیه از ارز حاصل از صادرات خود و دیگران داده است، اما در سامانه جامع تجارت موانعی نظیر سهمیه بندیها وجود دارد که اینکار را بسیار دشوار کرده است.
عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران گفت: بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صنعت کفش ایران شاغل هستند و اگر مسیرهای صادراتی هموار شود این اشتغال میتواند تا ۲ برابر افزایش یابد، صنعت کفش مرتبط با مشاغل خانگی است، سرمایه گذاری بالایی نیاز ندارد و ارز آور است.
وی افزود: قبل از سال ۱۳۹۷ وابستگی این صنعت به واردات مواد اولیه بسیار زیاد بود، اما اکنون عمده مواد اولیه در داخل تولید میشود، هر چند قیمت مواد اولیه نسبت به سال گذشته بیش از ۲ برابر شده است، دولت با کمک در حوزه مالیات یا هزینههای سازمان تامین اجتماعی میتواند قیمت تمام شده کفش را در کشور کاهش دهد.