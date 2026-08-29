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تصمیمات جدید سازمان بیمه سلامت: حق بیمه دهکهای ۶ تا ۱۰ در صندوق بیمه روستاییان فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جمشید شایانفر، مدیرکل بیمهگری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران در برنامه شبکه خبر روی خط خبر اعلام کرد: که این تصمیم برداشت مستقل سازمان بیمه سلامت نیست، بلکه تکلیف قانونی و نیز اجرای نرخهای ابلاغی سالانه هیئت وزیران است. بر اساس این اعلام، حق بیمه سالانه برای هر نفر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده و سهم مشارکت افراد بسته به دهک درآمدی متفاوت خواهد بود:
- دهک ۶: ۴۰٪ (حدود ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان)
- دهک ۷: ۵۰٪ (حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان)
- دهک ۸: ۶۰٪ (حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)
- دهک ۹: ۷۰٪ (حدود ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان)
- دهک ۱۰: ۱۰۰٪ (حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)
وی همچنین تصریح کرد این افراد میتوانند برای پرداخت، از امکان دو مرحلهای (۶ ماهه) استفاده کنند؛ ضمن اینکه به گفته او، تقلیل به بازههای سه ماهه نیز در برنامه عملیاتی قرار دارد.
شایان فر ادامه داد: به استناد تکلیف قانونی و مصوبه هیئت وزیران، روستاییان و ساکنان شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر که در دهکهای درآمدی ۶ تا ۱۰ قرار میگیرند، باید مشارکت در پرداخت حق بیمه داشته باشند؛ در حالی که بیمه رایگان برای بخش قابل توجهی از دهکهای پایین همچنان ادامه دارد.
مدیرکل بیمهگری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران توضیح داد از زمان اجرای تصمیم جدید (از مرداد)، در صندوق بیمه روستاییان (شامل عشایر و ساکنان شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر)، افرادی که در دهکهای ۶ تا ۱۰ قرار دارند، باید حق بیمه را مطابق سهم تعیینشده دهک درآمدی پرداخت کنند؛ در مقابل، بخش بزرگی از جمعیت مشمول همچنان تحت پوشش رایگان قرار دارند.
زمان اجرای تغییر و استمرار پوشش بیمه
شایانفر اعلام کرد این اقدام از ابتدای مرداد اجرایی شده است. به گفته وی، افرادی که پرداخت خود را انجام دهند، برای مدت ۶ ماه تا پایان بازه تعیینشده تحت پوشش بیمه قرار میگیرند؛ همچنین برای پرداختهای بهموقع در پایان سال، امکان بهرهمندی از اعتبار بیمهای با نرخ همان سال هم مطرح شده و ضرورت پرداخت مابهالتفاوت در دورههای قبلاً پرداختشده وجود ندارد.
آیا خدمات بیمه سلامت تغییر میکند؟
مدیرکل بیمهگری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران تأکید کرد که این تغییر، صرفاً مربوط به میزان مشارکت مالی در حق بیمه است و بسته خدمات و تعهدات سازمان برای بیمهشدگان دچار تغییر نمیشود. او گفت افراد پس از پرداخت سهم تعیینشده، همان خدمات گذشته را بدون کوچکترین تغییر دریافت خواهند کرد.
شیوه پوششدهی به افراد فاقد بیمه
شایانفر در ادامه درباره افرادی که هیچ بیمهای ندارند گفت: این افراد میتوانند از طریق سامانه شهروندی سازمان بیمه سلامت ایران ثبتنام کنند. پس از ثبت اطلاعات، وضعیت بیمهای فرد در پایگاههای اطلاعاتی بررسی میشود و در صورت نداشتن بیمه فعال، دهک درآمدی تعیین میشود:
- در دهکهای ۱ تا ۵ بیمه به شکل رایگان و خودکار فعال میشود.
- در دهکهای ۶ تا ۱۰، فرد به صفحه پرداخت هدایت میشود و پس از انجام پرداخت، بیمه فعال خواهد شد.
همچنین امکان مراجعه به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد برای کسانی که امکان ثبتنام اینترنتی ندارند نیز وجود دارد.
جمعیت تحت پوشش و وضعیت صندوقهای مختلف
در این گفتوگو، شایانفر از وجود صندوقهای مختلف بیمه سلامت سخن گفت و مجموع پوشش بالقوه و بالفعل را حدود ۴۵ میلیون نفر اعلام کرد. وی توضیح داد حمایت دولت برای دهکهای پایین ادامه دارد و در عین حال بیشترین بخش مشارکتپذیری مربوط به دهکهای ۶ تا ۱۰ است؛ همچنین گفت بخش قابل توجهی از افراد همچنان بیمه رایگان خود را دریافت میکنند.