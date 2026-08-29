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مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از نظارت محیط زیست بر ۱۱ هزار واحد صنعتی و خدماتی، کشاورزی و گردشگری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حسن زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت ۱۱ هزار واحد صنعتی، خدماتی، کشاورزی و گردشگری در استان گفت: از این تعداد یک هزار و ۷۰۰ واحد مشمول قانون خوداظهاری هستند و عملکرد آنها باید به صورت مستمر مورد پایش قرار گیرد.
وی ادامه داد: محیط زیست مخالف تولید نیست و خود را بازوی توسعه میداند، اما توسعه نباید به قیمت آسیب به محیط زیست انجام شود و در برابر واحدهای آلاینده و متخلف، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
حسن زاده افزود: رویکرد جدید این ادارهکل، پیشگیری و پایش مستمر برای حل مسائل زیستمحیطی پیش از تبدیل شدن آنها به بحران است چرا که این استان به دلیل برخورداری از ظرفیتهای صنعتی، معدنی و کشاورزی با مسائل پیچیده زیستمحیطی مواجه است و مدیریت این مسائل نیازمند نظارت مستمر و استفاده از روشهای نوین است.
وی آلودگی هوا را یکی از چالشهای اصلی تبریز و برخی شهرهای استان از جمله بناب، عجبشیر و اسکو عنوان کرد و گفت: برای مدیریت این وضعیت، علاوه بر ایستگاههای زمینی و همکاری با دانشگاه تبریز، توسعه ایستگاههای سنجش آلودگی، پایش ماهوارهای و استفاده از سیستمهای کنترل از راه دور در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی افزود: استفاده از فناوریهای نوین میتواند سرعت شناسایی منابع آلاینده و واکنش به موقع در برابر آلودگیهای زیستمحیطی را افزایش دهد.
حسنزاده درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: بارشهای اخیر موجب افزایش حجم آب دریاچه شده است؛ به طوری که حجم آب دریاچه از حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب در پاییز گذشته به حدود ۳ میلیارد مترمکعب رسیده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی این وضعیت را فرصتی برای تداوم اقدامات احیای دریاچه ارومیه دانست و بر ضرورت استفاده از این فرصت برای تثبیت شرایط دریاچه تأکید کرد.