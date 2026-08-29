پخش زنده
امروز: -
کتاب «عطر گل محمدی» درباره سیره پیامبر اعظم نوشته داوود امیریان به چاپ دوم رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، رمان «عطر گل محمدی»، روایت سالهای بعثت تا رحلت پیامبر خدا (ص) است و با روایتی سومشخص از زاویه دید اصحاب پیامبر و دشمنانش، روایتگر مجاهدتهای پیامبر رحمت برای دعوت مردم به توحید و دوری از شرک و ظلمت است.
این کتاب، نه تنها بسیاری از اصحاب معروف پیامبر چون حمزه، ابوذر، سلمان و امیرمومنان (ع) بخشی از تاریخ اسلام را در سالهای آغازینش روایت میکند، بلکه شخصیتهای کمتر شناختهشدهای چون مصعب بن زبیر و جویبر نیز در آن نقش دارند.
اینرمان دربرگیرنده داستانی واحد با راویان متفاوت است. ما در این کتاب در فصلهای مختلف، به شخصیتهای آن نزدیک میشویم و آن ها برایمان از پیامبر (ص) میگویند. این کتاب رمانی تاریخی برای نوجوانان است.
زینب سلیمانی گزارش می دهد...