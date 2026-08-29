به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، رمان «عطر گل محمدی»، روایت سال‌های بعثت تا رحلت پیامبر خدا (ص) است و با روایتی سوم‌شخص از زاویه دید اصحاب پیامبر و دشمنانش، روایتگر مجاهدت‌های پیامبر رحمت برای دعوت مردم به توحید و دوری از شرک و ظلمت است.

این کتاب، نه تنها بسیاری از اصحاب معروف پیامبر چون حمزه، ابوذر، سلمان و امیرمومنان (ع) بخشی از تاریخ اسلام را در سال‌های آغازینش روایت می‌کند، بلکه شخصیت‌های کمتر شناخته‌شده‌ای چون مصعب بن زبیر و جویبر نیز در آن نقش دارند.

این‌رمان دربرگیرنده داستانی واحد با راویان متفاوت است. ما در این کتاب در فصل‌های مختلف، به شخصیت‌های آن نزدیک می‌شویم و آن ها برایمان از پیامبر (ص) می‌گویند. این کتاب رمانی تاریخی برای نوجوانان است.

زینب سلیمانی گزارش می دهد...