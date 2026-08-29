به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی موسوی اظهار کرد: براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۸:۰۰ شنبه ۷ تیرماه، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون در هندیجان ۱۵۶ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

وی افزود: بر این اساس، هوای گتوند و شوش هم در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

موسوی در ادامه گفت: بر اساس اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون، هوای دزفول، اندیمشک، شوشتر، اندیکا، هفتکل، ملاثانی، آغاجاری، آبادان، اهواز، دزپارت و شاگادن در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچ‌کدام از شهر‌ها در وضعیت «پاک» نبوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.