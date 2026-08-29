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مرکز مدیریت راههای کشور با صدور اطلاعیهای، آخرین وضع ترافیکی محورهای مواصلاتی را تشریح کرد که بر اساس آن، برخی محدودههای محور چالوس و آزادراههای کرج - تهران با بار ترافیکی سنگین مواجه هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مدیریت راههای کشور در گزارش لحظهای خود از وضعیت ترافیک جادههای کشور اعلام کرد: تردد در محور چالوس در محدوده سیاهبیشه در مسیر جنوب به شمال سنگین گزارش شده است.
همچنین در محور هراز نیز شاهد ترافیک نیمهسنگین در محدوده سهراهی چلاو در هر دو مسیر رفت و برگشت هستیم.
بر اساس این گزارش، بار ترافیکی در آزادراههای پرتردد منتهی به پایتخت نیز قابلتوجه است؛ بهطوری که ترافیک در محدوده گلدشتِ آزادراه کرج - قزوین و همچنین حدفاصل استاندارد تا پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین گزارش شده است.
شایانذکر است در سایر محورهای اصلی از جمله محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراههای تهران - پردیس، تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت، تردد در هر دو مسیر رفت و برگشت بهصورت روان جریان دارد. همچنین مسیر شمال به جنوب محور چالوس نیز ترافیک روانی را تجربه میکند.
طبق اعلام مرکز مدیریت راهها، خوشبختانه تمامی محورهای شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و شرایط برای تردد ایمن مساعد است.