همزمان با هفته دولت، چندین واحد گلخانه‌ای جدید در استان زنجان با تمرکز بر کشت هیدروپونیک افتتاح شد که شاخص‌ترین آنها، تولید سالانه ۱۰۰ تن توت‌فرنگی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ در ششمین روز از هفته دولت، طی مراسمی با حضور جعفر گوهرگانی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان استانی، از چندین واحد گلخانه‌ای جدید در استان بهره‌برداری شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در این مراسم، گفت:شاخص‌ترین طرح افتتاح شده در این روز، یک واحد گلخانه هیدروپونیک تولید توت‌فرنگی با مساحت ۱۱ هزار و ۳۰۰ مترمربع بود که با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد ریال احداث شده است.

کرامتی افزود: پیش‌بینی می‌شود این واحد با تولید سالانه ۱۰۰ تن توت‌فرنگی با کیفیت بالا، نقش مهمی در زنجیره تأمین محصولات با ارزش افزوده ایفا کند. این پروژه علاوه بر تقویت تولید، زمینه اشتغال مستقیم ۱۵ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۲۰ نفر را در منطقه فراهم آورده است.

وی گفت: همچنین در همین راستا، دو طرح گلخانه‌ای دیگر نیز به بهره‌برداری رسیدند که مجموعاً ۲۰ هزار مترمربع مساحت دارند. استفاده از روش کشت هیدروپونیک در این طرح‌ها با هدف مدیریت بهینه منابع آبی و افزایش بهره‌وری عوامل تولید در استان زنجان انجام شده است.