یوسف تیموری در «ماه عسل» و علیرضا اوسیوند در «حماسه زاگرس»، به ایفای نقش می‌پردازند.

یوسف تیموری و علیرضا اوسیوند در «ماه عسل» و «حماسه زاگرس»

یوسف تیموری و علیرضا اوسیوند در «ماه عسل» و «حماسه زاگرس»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یوسف تیموری، بازیگر شناخته‌شده تلویزیون که با ایفای نقش در مجموعه‌های طنزی همچون «زیر آسمان شهر»، «چوب خط»، «پنچری»، «زوج یا فرد» و دیگر آثار طنز در میان مخاطبان شناخته شده است، در مجموعه طنز «ماه عسل» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق‌کریمی ایفای نقش می‌کند.

یوسف تیموری در این مجموعه نقش «فردوس» را بر عهده دارد. از دیگر هنرمندان این اثر می‌توان به زنده‌یاد اکبر عبدی اشاره کرد.

«ماه عسل» اثری طنز است که به مساله ازدواج دانشجویی می‌پردازد.

علیرضا اوسیوند، هنرمند شناخته‌شده تئاتر، سینما و تلویزیون، در مجموعه تاریخی «حماسه زاگرس» به ایفای نقش می‌پردازد و در این مجموعه، نقش «محمودآقا» را بر عهده دارد.

در کنار علیرضا اوسیوند، رحیم نوروزی، مریم مؤمن و تعدادی دیگر از بازیگران شناخته‌شده نیز در این مجموعه تاریخی ایفای نقش می‌کنند.

مجموعه «حماسه زاگرس» به کارگردانی حسن آخوندپور و تهیه‌کنندگی علی‌اکبر تحویلیان تولید می‌شود و روایتگر زندگی و مبارزات شیرعلی‌مردان بختیاری است.

داستان «حماسه زاگرس» از سال ۱۳۰۱ آغاز می‌شود، زمانی که انگلستان برای تأمین منافع خود، با دامن زدن به اختلافات داخلی و طراحی توطئه‌هایی در منطقه بختیاری، زمینه‌ساز وقوع جنگ شلیل می‌شود.