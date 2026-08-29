برای رفع چالش تامین آب شرب روستاهای چناس، قدمگاه، اکبرآباد، کزاز، البرز، بصری و شهر شهباز (محله بازنه) شهرستان شازند نشستی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جلسه بررسی و رفع مشکلات حوزه آب شرب روستا‌های چناس، قدمگاه، اکبرآباد، کزاز، البرز، بصری و شهر شهباز (محله بازنه) شهرستان شازند در محل دفتر نماینده مجلس برگزار شد.

هوشنگ هادیان پور نماینده مردم شازند گفت: در این جلسه مقرر شد که نسبت به حفر چاه در تعدادی از مناطق و نصب منسوبات و خط انتقال در تعدادی دیگر از روستا‌ها که جهت رفع این مشکل نیاز به اعتبار داشت که محل تامین اعتبار توسط آبفا تامین شد و حدود ۶ روستای شهرستان شازند جهت تامین آب شربشان تعیین و تکلیف شدند به خصوص روستای قدمگاه که بعد از چندین مرحله حفر چاه، اما همچنان به آب نرسیده بودیم.

در این جلسه، مسائل و مطالبات مردم در زمینه تأمین آب شرب، وضعیت شبکه و رفع مشکلات موجود به‌صورت دقیق مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

پس از بررسی موضوعات، تصمیمات لازم برای رفع مشکلات آب این مناطق اتخاذ و مقرر شد روند اجرای مصوبات و اقدامات انجام‌شده، با جدیت و تا حصول نتیجه پیگیری شود.

در این جلسه، مهلت زمانی مشخصی برای رفع مشکلات مربوطه تعیین و مقرر شد دستگاه‌های مسئول در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به اجرای مصوبات و رفع مشکلات موجود اقدام کنند.