به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،بخشدار جلگه رخ در آئین افتتاح گفت: روستا‌ها بخش مهمی از ظرفیت‌های شهرستان تربت حیدریه هستند و تقویت زیرساخت‌های آنها نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم بویژه برادران اهل سنت برای ما دارد.

محمد ابراهیم شیبانی افزود: ایجاد و تکمیل فضا‌های اداری و خدماتی در روستا‌ها باید در راستای نیاز مردم و تسهیل خدمت‌رسانی انجام شود و مدیریت بخشداری جلگه رخ نیز اجرای این طرح‌ها را با جدیت دنبال می‌کند.

شیبانی خاطرنشان کرد: تلاش مابر این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود و پیگیری اعتبارات، روند توسعه زیرساخت‌های روستایی در روستا‌های بخش جلگه رخ بخصوص در روستا‌های اهل تسنن استمرار داشته باشد و مردم در این روستا‌ها از خدمات مناسب‌تر و امکانات مطلوب‌تری برخوردار شوند.

بخشدار جلگه رخ افزود: با افتتاح این ساختمان، زمینه برای ارتقای فضای اداری و بهبود روند ارائه خدمات به مردم روستای اهل سنت شیله گشاد فراهم شد.

ساختمان دهیاری روستای شیله گشاد در فضایی به مساحت ۱۱۰ متر مربع توسط بخشداری جلگه رخ احداث شده است.

لازم بذکر است:جمعیت روستای اهل تسنن شیله گشاد بیش از ۲۲۰ نفر می‌باشند که در ۳۵ کیلومتری. مرکز بخش رخ واقع شده است.