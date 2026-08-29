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کارشناس هواشناسی مازندران : آسمان استان تا فردا یکشنبه صاف و نیمه ابری پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی آسمان استان تا اواسط فردا یکشنبه صاف و نیمه ابری خواهد بود
حمیدی افزود: آسمان استان از عصر فردا یکشنبه تا چهارشنبه به تناوب شاهد رگبار و رعد وبرق پراکنده در استان خواهیم بود.
وی گفت: سه شنبه و چهارشنبه ناپایداریها قدری در استان بیشتر میشود و از شدت گرما کاهش مییابد.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: دیروز گلوگاه، رامسر و تنکابن با ۳۲ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۱۰ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته حمیدی دریا امروز و فردا مواج است و برای فعالیتهایی دریایی مناسب نیست.