به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی آسمان استان تا اواسط فردا یکشنبه صاف و نیمه ابری خواهد بود

حمیدی افزود: آسمان استان از عصر فردا یکشنبه تا چهارشنبه به تناوب شاهد رگبار و رعد وبرق پراکنده در استان خواهیم بود.

وی گفت: سه شنبه و چهارشنبه ناپایداری‌ها قدری در استان بیشتر می‌شود و از شدت گرما کاهش می‌یابد.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: دیروز گلوگاه، رامسر و تنکابن با ۳۲ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۱۰ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته حمیدی دریا امروز و فردا مواج است و برای فعالیت‌هایی دریایی مناسب نیست.