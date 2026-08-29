مدیرکل انتقال خون استان تهران از مراجعه ۱۷۸ هزار و ۲۵۷ نفر به مراکز اهدای خون استان در پنج ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا مهدی ‌زاده مدیرکل انتقال خون استان تهران با اشاره به مشارکت همیشگی شهروندان در امر اهدای خون اظهار کرد: حدود ۵۲ درصد اهداکنندگان خون در استان تهران، اهداکنندگان مستمر هستند، ۳۳ درصد اهداکنندگان را افراد باسابقه و ۱۵ درصد را نیز اهداکنندگان باراول تشکیل می‌دهند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت بانوان در اهدای خون افزود: در حال حاضر سهم بانوان از اهدای خون در تهران حدود ۳ درصد است و افزایش حضور بانوان در چرخه اهدای خون یکی از اولویت‌های مهم انتقال خون به شمار می‌رود.

مدیرکل انتقال خون استان تهران همچنین بر ضرورت جذب جوانان به چرخه اهدای خون تأکید کرد و گفت: ورود جوانان به چرخه اهدای خون و تبدیل آن به یک رفتار مستمر اجتماعی اهمیت زیادی دارد؛ چرا که با توجه به روند سالمندی جمعیت کشور و افزایش جراحی‌های پیشرفته در سنین بالاتر، پیش‌بینی می‌شود نیاز به خون و فرآورده‌های خونی در آینده افزایش یابد.

مهدی زاده از توسعه فعالیت مراکز اهدای خون و افزایش ظرفیت پشتیبانی این مراکز خبر داد و افزود: دو مرکز اهدای خون استان علاوه بر خونگیری اکنون به مراکز پشتیبان تبدیل شده‌اند و علاوه بر خونگیری مرکز فرآورده‌ها، آزمایشگاه و پخش خون نیز فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: مرکز جامع اهدای خون تهرانپارس و مرکز اهدای خون دکتر احمدی واقع در ساختمان سازمان انتقال خون ایران، از جمله مراکزی هستند که با توسعه ظرفیت‌های تخصصی، نقش مهمی در پشتیبانی از چرخه تأمین خون و فرآورده‌های خونی در استان تهران دارند.

مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: در حال حاضر ۱۲ مرکز اهدای خون در استان تهران فعال است و مراکز جامع اهدای خون وصال، اهدای خون ستاری و تهرانپارس، به ترتیب بیشترین آمار اهدای خون را به خود اختصاص داده‌اند.

مهدی زاده با اشاره به فعالیت تیم‌های سیار انتقال خون استان تهران اظهار کرد: این تیم‌ها با استقرار در ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف، شرایط اهدای خون در محل کار را برای کارکنان فراهم می‌کنند.

وی افزود: تیم‌های سیار انتقال خون استان تهران در ماه‌های نخست سال جاری با حضور در مجموعه‌های مختلف، بیش از ۸ هزار و ۵۳۳ واحد خون برای کمک به حفظ ذخایر خونی و تأمین نیاز بیمارستان‌ها جمع‌آوری کرده‌اند.

مهدی زاده ضمن قدردانی از همه اهداکنندگان خون تأکید کرد: نیاز به خون، نیازی حیاتی و دائمی است و حتی در شرایطی که ذخایر خونی در وضعیت مطلوب قرار دارد تداوم اهدای خون برای جلوگیری از کاهش ذخایر و پاسخگویی به نیاز بیماران ضروری است.

مدیرکل انتقال خون استان تهران همچنین از شهروندان خواست برای اطلاع از نشانی و زمان فعالیت مراکز اهدای خون استان تهران به پایگاه اطلاع‌رسانی انتقال خون استان تهران به نشانی https://tehran.ibto.ir مراجعه کنند و افزود: امکان دریافت نوبت اینترنتی اهدای خون نیز از طریق سامانه nobatdehi.ibto.ir فراهم است.