معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی از تعیین تکلیف تأمین گاز واحد‌های گلخانه‌ای و جلوگیری از قطع گاز واحد‌های دارای مجوز و سرمایه‌گذاری انجام‌شده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدمهدی برومند درشهرکرد با اشاره به اهمیت تولیدات گلخانه‌ای در تأمین محصولات مورد نیاز کشورگفت: این موضوع در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و با شرکت گاز پیگیری می‌شود.

وی افزود: توسعه باغات جدید باید با محوریت آب سبز و بارندگی انجام شود و در مناطقی که از نظر بارش ظرفیت دارند، می‌توان از این ظرفیت برای توسعه باغات استفاده کرد.

معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، چهارمحال و بختیاری را از قطب‌های مهم تولید بادام کشور دانست و اظهار کرد: تولید نهال سالم و عاری از ویروس یکی از نیاز‌های اساسی باغبانی کشور است و برای تقویت زنجیره تولید نهال بادام و اتصال آن به مراکز تحقیقاتی، حمایت وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.

برومندی با اشاره به مشکلات ایجادشده برای برخی باغات استان در تأمین آب، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، پس از تأمین آب شرب، باغات و درختان باید در تأمین آب کشاورزی مورد توجه قرار گیرند؛ چراکه خشک‌شدن باغات، معیشت و سرمایه چندین‌ساله باغداران را تهدید می‌کند.

وی همچنین از آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از ورود سرمایه‌گذاران بزرگ به حوزه باغبانی چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: ظرفیت‌های استان برای ایجاد باغات جدید و توسعه زنجیره تولید و صادرات باید به‌صورت جدی مورد استفاده قرار گیرد.

معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت مدیریت بازار محصولات کشاورزی و حفظ صرفه اقتصادی صادرات تأکید کرد و گفت: قیمت‌گذاری محصولات صادراتی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از تولیدکننده، امکان حضور تجار و صادرکنندگان در بازار‌های هدف نیز حفظ شود.