\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u062a\u062c\u0645\u0639\u0627\u062a \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u06f2\u06f0 \u0646\u0642\u0637\u0647 \u0646\u06cc\u0634\u0627\u0628\u0648\u0631 \u0647\u0631 \u0634\u0628 \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0646\u0638\u0627\u0645 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0631\u067e\u0627 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f