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حضور سریع و به موقع امدادگران هلال احمر ارومیه بر بالین مرد جوانی که در تجمع مردمی شب گذشته دچار حمله قلبی شده بود جان وی را نجات داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امدادگران و جوانان داوطلب هلال احمر آذربایجان غربی با حضور مداوم در تجمعات مردمی شبانه غیر از انجام فعالیتهای فرهنگی متنوع و آموزش کمکهای اولیه، پشتیبانی امدادی این مراسمات را نیز انجام میدهند.
در تازهترین مورد؛ حضور سریع و به موقع امدادگران هلال احمر ارومیه بر بالین مرد جوانی که دچار حمله قلبی شده بود جان وی را نجات داد و امدادگران هلال احمر او را به زندگی بازگرداندند.
مصدوم برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.