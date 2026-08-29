به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امدادگران و جوانان داوطلب هلال احمر آذربایجان غربی با حضور مداوم در تجمعات مردمی شبانه غیر از انجام فعالیت‌های فرهنگی متنوع و آموزش کمک‌های اولیه، پشتیبانی امدادی این مراسمات را نیز انجام می‌دهند.

در تازه‌ترین مورد؛ حضور سریع و به موقع امدادگران هلال احمر ارومیه بر بالین مرد جوانی که دچار حمله قلبی شده بود جان وی را نجات داد و امدادگران هلال احمر او را به زندگی بازگرداندند.

مصدوم برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.