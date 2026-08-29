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پس از ۱۴ ساعت، عملیات بازسازی بخشی از خط انتقال فاضلاب خیابان نشاط شهر اصفهان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام شرکت آب منطقهای اصفهان این عملیات در پی فروریزش بخشی از خط انتقال فاضلاب بتونی به قطر ۵۰۰ میلیمتر در خیابان نشاط، از ساعت ۱۶ دیروز جمعه ششم شهریور، آغاز شد و نیروهای گروه مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با حضور در محل حادثه، اقدامات لازم برای رفع مشکل و بازسازی خط آسیبدیده را در دستور کار قرار دادند.
در این عملیات، ۱۲ متر لوله پلیاتیلن به قطر ۵۰۰ میلیمتر جایگزین لوله آسیب دیده شد وپس از اتمام عملیات بازسازی خط انتقال فاضلاب، عوامل شرکت مترو منطقه اصفهان، عملیات پرسازی، ایمنسازی و تسطیح محل حادثه را آغاز کردند.
با تکمیل عملیات پرسازی و تسطیح، عبور و مرور در خیابان نشاط تا پایان روز شنبه به روال عادی بازخواهد گشت.