تیم ملی واترپلو کشورمان در مسابقات ۴ جانبه ترکیه با برتری مقابل گالاتاسرای، عنوان قهرمانی را به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان واترپلو ایران که پس از برگزاری اردوی آماده‌سازی در روسیه، راهی ترکیه شده بودند، مسابقات ۴ جانبه را با دیدار مقابل گالاتاسرای، قهرمان فصل ۲۰۲۶ - ۲۰۲۵ لیگ برتر واترپلو ترکیه، آغاز کردند.

نخستین مسابقه دو تیم با برتری ۱۳ بر ۱۱ گالاتاسرای به پایان رسید. تیم ملی ایران در ادامه مسابقات مقابل دو تیم آدلار و های‌بلایدا قرار گرفت و با پیروزی در این دو مسابقه، به دیدار نهایی راه یافت.

در مرحله نهایی، ایران بار دیگر مقابل گالاتاسرای قرار گرفت؛ دیداری که این بار با نتیجه ۱۳ بر ۱۰ به سود ملی‌پوشان ایران به پایان رسید. به این ترتیب، تیم ملی ایران ضمن جبران شکست ۱۳ بر ۱۱ در نخستین مسابقه، با پیروزی در دیدار نهایی عنوان قهرمانی مسابقات تدارکاتی ترکیه را کسب کرد.

گالاتاسرای در این مسابقات با ترکیبی شامل چهار بازیکن لژیونر خود مقابل تیم ملی ایران قرار گرفته بود و به عنوان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر ترکیه و تیمی با تجربه حضور در رقابت‌های اروپایی، یکی از جدی‌ترین حریفان ایران در این اردو محسوب می‌شد.

برگزاری چهار مسابقه در ترکیه، پس از اردوی روسیه، بخشی از برنامه آماده‌سازی تیم ملی واترپلو ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا است. این مسابقات فرصت مناسبی برای کادر فنی فراهم کرد تا عملکرد تیم را در چند دیدار متوالی مقابل حریفان خارجی ارزیابی کند.