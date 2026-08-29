معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: تولیدات گلخانه‌ای استان در سال گذشته با رشد ۳۰ درصدی از ۱۷ هزار تن عبور کرد و سهمیه توسعه سالانه گلخانه‌ها در برنامه هفتم توسعه نیز به طور کامل محقق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مجید حمیدی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به توسعه کشت‌های گلخانه‌ای به عنوان یکی از محور‌های مهم بخش کشاورزی استان گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، احداث و توسعه سالانه چهار هکتار گلخانه برای استان قم پیش‌بینی شده که این هدف در سال گذشته به صورت ۱۰۰ درصدی محقق شد.

وی افزود: در حال حاضر مجموع سطح گلخانه‌های استان به بیش از ۸۷ هکتار رسیده است و توسعه این واحد‌ها با هدف افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف آب، تولید محصولات خارج از فصل و کمک به تأمین امنیت غذایی دنبال می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به تنوع محصولات تولیدی در گلخانه‌های استان گفت: خیار، گوجه‌فرنگی، فلفل و بادمجان از جمله محصولات اصلی گلخانه‌ای قم هستند و محصولاتی مانند سوپرسبزی‌ها، بلوبری و گل‌های شاخه‌بریده نیز در این واحد‌ها تولید می‌شود.

حمیدی ادامه داد: افزایش سطح زیرکشت گلخانه‌ای در کنار ارتقای بهره‌وری موجب شده است میزان تولیدات این بخش در سال گذشته با رشد حدود ۳۰ درصدی به بیش از ۱۷ هزار تن برسد.

وی افزود: از مجموع تولیدات گلخانه‌ای استان، حدود سه هزار و ۵۰۰ تن مربوط به تولید قارچ است که به طور مستمر روانه بازار مصرف می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم، توسعه گلخانه‌ها را از راهکار‌های مهم برای سازگاری کشاورزی استان با محدودیت منابع آبی عنوان کرد و گفت: تولید در محیط‌های کنترل‌شده علاوه بر امکان عرضه محصولات خارج از فصل، به افزایش بهره‌وری مصرف آب و استفاده اقتصادی‌تر از ظرفیت‌های کشاورزی کمک می‌کند.

حمیدی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت موجود و ضرورت حرکت به سمت کشاورزی نوین و بهره‌ور، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و افزایش تولید در این بخش از برنامه‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی استان است.